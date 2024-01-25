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AİHM'nin ilk Türk kadın yargıcı hayatını kaybetti

AİHM'nin ilk Türk kadın yargıcı hayatını kaybetti
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Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı ve akademisyen Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, hayatını kaybetti. Karakaş AİHM'nin ilk Türk kadın yargıcıydı...

Eski AİHM yargıcı ve akademisyen Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, 66 yaşında hayatını kaybetti. 

Karakaş'ın acı haberini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, "Değerli hak savunucusu Prof. Dr. Işıl Karakaş’ı kaybettik. Işıl Hanım, partimizin kuruluşunda ve sonrasında kıymetli görüşleriyle katkılarını bizden esirgememişti. Ülkemiz için büyük bir kayıp...Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve hukuk camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

IŞIL ERGÜVENÇ KARAKAŞ KİMDİR?

Galatasaray Lisesinden 1978 yılında mezun olduktan sonra, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümünden mezun oldu.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku yüksek lisansını tamamladı. ardından, Fransa Nancy 2 üniversitesinde Avrupa Birliği hukuku alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı.

1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk lisans bölümünü tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu hukuku doktora derecesini aldı.

22 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın yargıcı seçildi.

1 Ocak 2015'ten itibaren AİHM ikinci bölüm başkanı, 1 Kasım 2015 tarihinde ise AİHM başkan yardımcısı oldu. İkinci Bölüm başkanlığı görevi ile ilk defa beş bölümden birine bir Türk başkan seçilmiş oldu.

30 Nisan 2017'de asıl görev süresi dolduğu için bölüm başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinden ayrıldı, 2019 yılında yeni yargıç Saadet Yüksel görevine başlayana kadar yargıçlık görevini sürdürdü.

Etiketler Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş Işıl Ergüvenç Karakaş
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