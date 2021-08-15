Aile hekimleri iş bırakacaklarını açıkladı, Bakanlık geri adım attı

Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi yapacağını açıklaması ve istifa dilekçeleri toplamaya başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı geri adım attı.

Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi yapacağını açıklaması ve istifa dilekçeleri toplamaya başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı, “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge”de değişiklik yaptı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi. Kronik hastaların takibine ilişkin ek sorumlulukları yerine getirmeyen aile hekimlerinin maaşlarından yüzde 10’luk bir kesinti yapılması öngörülüyordu. Aile hekimlerinin iş bırakacağını duyurması ve istifa dilekçelerinin toplanmasının ardından düzenlemedeki yüzde 10’luk kesinti uygulaması kaldırıldı

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Bizim şu anki hak edişlerimizi alabilmemiz için, kronik hasta takibini belli bir yüzde üzerinde yapmamız gerekiyordu. Yani maaşımızı alabilmemiz için elimizdeki işlerin üzerine, bizim için belirlenen bu yüzdenin üzerinde iş yapmamız gerekiyordu. Bu fazladan işi yapmamamız halinde, yüzde 10 maaş kesintisi oluyordu. Bizim mücadelemiz, eylem planımız, bakanlık ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu düzenlemede değişikliğe gidildi. Yüzde 10 kesinti kaldırıldı” dedi.

Değişikliğin bir ek ödeme anlamına gelmediğini belirten Dr. Özlem Sezen, “Şu anki hak edişlerimizi almaya devam edeceğiz. Bizi önce maaşlarımızı kesmekle tehdit ettiler, sonra pandeminin yoğunluğu sebebiyle bunu düzelttiler. Eylemlerimizle kararlılığımızı gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.