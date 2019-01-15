Aile Hekimleri Meclis’ten acil çözüm bekliyor

Şimdi Aile Hekimleri AK Parti tarafından TBMM’ne sunulan yeni kanun teklifi ile bu durumun acilen düzeltilmesini bekliyor.

Türkiye genelinde hali hazırda yaklaşık 26 bin Aile Hekimi görev yapıyor. Aile Hekimlerinin görev yaptıkları binaların çoğunluğunu ise kamuya ait binalar oluşturuyor.

Ancak mevcut yönetmelikle kamuya ait binaların kira zamları, Aralık Ayı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) artışına göre belirleniyor ve kira ücretleri de Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine aktarılıyor.

Bu durumda, Aile Hekimlerinin devletten aldıkları kısıtlı ödenek ile kiralarını ödeyememeleri anlamına geliyor.

Konunun ülke genelindeki binlerce Aile Hekimini mağdur etmesi sebebiyle AK Parti tarafından TBMM gündemine 1369/2 sayılı kanun teklifi sunuldu.

Kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanlığının 20 Eylül 2018 tarihli ve 108 sayılı Kararnamesinin Enflasyon maddeleri uyarınca kira artış oranında üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ne göre değil Tüketici Fiyatları Endeksine (TÜFE) göre belirlenecek. Bu da yıllık kira zammının 2018 yılına göre maksimum %20 artması anlamına geliyor.

AHEF: Yasa Teklifi Çok Olumlu, Acilen Yasalaşmasını Umut Ediyoruz

Konuyla ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. M. Ümit Işıldak, TBMM’ye sunulan kanun teklifinin Aile Hekimlerinin kira mağduriyetinin çözümü konusunda çok önemli olduğunu belirterek bir an önce yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Dr Işıldak; “Aile Hekimlerimiz şuan görev yaptıkları kamu binaları için Sağlık Bakanlığı’na %46 fazla kira ödemek durumunda. Zaten Aile Hekimlerinin birçok gider kalemi %100’e varan oranda artarken ve ödeneklerinde hiçbir artış yapılmamışken bir de bu durumu yaşamak sistemin işlemesine ciddi bir engel oluşturmakta. Aile Hekimlerimizin bu zamları ödemesi ve sözleşmelere imza atması mümkün değil. Bu durum adaletli de değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Maliye Bakanımızın açıkladığı enflasyonla mücadele eylem planına da uygun değil. Kanun teklifi çok olumlu görüyor ve Aile Hekimleri olarak acilen yasalaşmasını umut ediyoruz” dedi. Bu kanunun Gazi Meclisimizde kabul edilmesi durumunda, imzalanan ve imzalanacak olan sözleşmeler buna uygun hale getirilmeli, bunun takipçisi olacağız.