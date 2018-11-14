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  3. 14 Kasım 2018 14:01

Aile Hekimleri’ne iyi haber: Nöbet çilesine son

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 24 bin Aile Hekimine iyi haber geldi. Mahkeme Aile Hekimleri’ne Entegre Hastanelerde nöbet tutturulmasına dur dedi.

Aile Hekimleri’ne iyi haber: Nöbet çilesine son
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2005 yılında uygulamaya başlayan ve kademeli geçişini 2010 yılında tamamlayarak Tüm Türkiye’ye yayılan Aile Hekimliği uygulaması Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinde birçok başarıya imza attı.

Ancak aradan geçen zaman zarfında Aile Hekimleri’ne işleri dışında dayatılan birçok farklı iş yükü Aile Hekimleri’ni bunalttı.

Son olarak Diyarbakır’da Aile Hekimleri’ne uygulanan Entegre Hastanelerde de usulüne aykırı olarak nöbet yazılması Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından mahkemeye taşındı.

13 Kasım 2018 tarihinde kararını açıklayan Diyarbakır 1.İdare Mahkemesi, Aile Hekimlerini haklı bularak davayı kabul etti.

Emsal niteliği taşıyan karar uyarınca bundan böyle Aile Hekimleri’ne Entegre Hastanelerde usulü aykırı olarak nöbet yazılamayacak.

Kararı yorumlayan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Aile Hekimlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışıyor. Ancak özellikle son yıllarda kendi işlerinin dışındaki bir çok iş yükü altında aile hekimlerimize büyük yükler yükleniyor. Bunların başında defin nöbeti ve entegre hastanelerde nöbet tutma gibi işlemler ile sayısı 200’yü bulan rapor yazma işleri geliyor. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli başarılar yakalamış Aile Hekimlerimizin üzerinde her geçen gün artan bu ek iş yüklerinin acilen alınmasını ve Aile Hekimlerimize sahip çıkılmasını, Aile Hekimliğini sağlık sektöründe yeniden memnuniyet oranı en yüksek alan haline getirilmesini istiyorum. Sağlık Bakanlığı’mızın kısa sürede gereğini yapacağını düşünüyorum” dedi.

Aile Hekimi
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