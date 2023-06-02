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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alımı yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bakanlıkta göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin başvuru değerlendirme sürecinin sonuçlandığını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında "Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı derya yanık
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