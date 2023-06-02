Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bakanlıkta göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin başvuru değerlendirme sürecinin sonuçlandığını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında "Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Ne dediysek o!



Bakanlığımızda göreve başlayacak 2.431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız MÜLAKATSIZ, sadece KPSS PUAN üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (… — Derya Yanık (@deryayanikashb) June 1, 2023

DHA