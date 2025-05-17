Aile Yılı Festivali'nde müftlüğünün ''aile'' afişi büyük tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler yapılmaya başladı. Gaziantep'te düzenlenen Aile Yılı Festivali'nin tanıtım afişi tartışma yarattı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Aile Yılı Festivali'nin tanıtım afişi kamuoyunda tepki çekti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, festivalin toplumun belirli kesimlerini dışlayan bir anlayışı temsil ettiğini söyleyerek afişin içeriğine sert tepki gösterdi.

Öztürkmen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında "Aile yılı adı altında düzenleniyor ama afişte çağdaş kıyafetli çocuklara yer verilmemiş. Sadece başörtülü kız ve takkeli erkek çocuk görselleri var. Bu, bizim gibi olmayanlar dışlansın, onlara hayat hakkı tanınmasın demek midir?" dedi.