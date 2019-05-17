''Aileler Türkiye sınırındaki zeytin bahçelerine sığındı''

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib'de Suriye hükümetinin bombardımanından kaçan siviller Türkiye sınırına yakın bir zeytin bahçesine sığınmak zorunda kaldı. Reuters'a konuşan bir göçmen "Güvenli bölgede olduğumuz söylenmişti ama neresi güvenli? Erdoğan ve bizi koruma sözü nerede kaldı?" dedi



Aileler zeytin bahçelerinde ağaçların altında yaşıyor

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib'de Suriye hükümetinin bombardımanından kaçan siviller Türkiye sınırına yakın bir zeytin bahçesine sığınmak zorunda kaldı.

Reuters ajansı, Suriye'deki Atme kasabasının Türkiye sınırına kaçan sivillerin yeterli gıda ve suyu olmadığını, gidecek başka yerlerinin bulunmadığını yazdı.

Bölgeye sığınanlardan 70 yaşındaki Aziza adlı bir kadın "Evimiz gece çocuklarım ve torunlarımın üstüne yıkıldı. Allaha şükür enkazdan çıktılar" dedi.

Ajansa göre son haftalarda İdlib'den kaçanların sayısı 180 bini buldu.

Birleşmiş Milletler Danışmanı Najat Rochdi, Suriye ordusunun hava kuvvetlerinin 18 sağlık tesisini vurduğunu, şiddet olaylarında 16 okulun yok olduğunu söyledi.

Bombardımanın çoğu, Türkiye ile Rusya'nın Eylül ayında uzlaştığı tampon bölgede yapıldı.

Bu saldırılardan kaçanlardan biri de Abu Abdo al-Khani. Khani ve ailesi İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun kentinden yaya olarak kaçmış. Türkiye sınırındaki zeytin bahçelerinde kendilerine battaniye ve su verilmiş.

Reuters'a konuşan Khani, bu anlaşmanın kendilerini koruyamadığını anlattı:

"Güvenli bölgede olduğumuz söylenmişti ama neresi güvenli? Erdoğan ve bizi koruma sözü nerede kaldı?

"15 gündür yıkanmadık. Sınırda bir ağacın altında yaşıyoruz, kim böyle bir hayatı kabul edebilir?"