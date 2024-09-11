''Ailesi 40 yıllık aile dostumuzdur'' diyen Ensarioğlu: ''Siyaseti bırakmayı düşünüyorum''

Minik Narin ile ilgili, “söylemememiz gereken şeyler var” açıklamasıyla gündeme gelen AK Partili Ensarioğlu, Narin’in ‘görmemesi gereken bir şey gördüğü için’ amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi ve "siyaseti bırakmayı düşünüyorum" dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu söylemişti.

“Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz” sorusuna verdiği "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz" yanıt yüzünden eleştiri oklarının hedefindeydi.

Bugün Serbestiyet’ten Onur Erkan’a konuşan Ensarioğlu "amca görmemesi gerekeni gördüğü için Narin’i öldürmüş olabilir" dedi.

Ensarioğlu ayrıca SözcüTV'ye yaptığı açıklamada siyaseti bırakmayı düşündüğünü de aktardı ve "Sözlerimi özellikler yurt dışı kaynaklı PKK unsurları ve sosyal medyada dolaşan bir sürü başıboş insan çarpıttı, yargısız infaz yaptılar. Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım" dedi.