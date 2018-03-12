İşadamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti... İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü. Facianın ardından Mina Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.

Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina (28), 2 yıldır aşk yaşadığı Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 20 Ekim'de istanbul Tepebaşı’ndaki gece kulübü Soho House'ta nişanlanmıştı. Çift 14 nisan’da Çırağan Sarayı'nda evlenecekti. Mina, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü. Facianın ardından Mine Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.