  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ailesiyle tartıştı, benzin döküp kendini yaktı

Ailesiyle tartıştı, benzin döküp kendini yaktı

Kayseri'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü Yaşar K. (40), üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

Ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan kepçe operatörü Yaşar K, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yaşar K'ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.

Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K, "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" dedi. Yaşar K, gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı.

Etiketler kepçe operatör benzin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüs haritasında kırmızı alarm! 58 ilde vakalar tırmanışa geçti
Denizi kaplayan ''müsilaj'' balıkçıların kabusu oldu
Deva Partisi'nden skandal açıklama: ''Türk’üm diye bağırmak hayvani ihtiyaç''
Bu hafta sonu hangil illerde yasak var hangilerinde yok ? İşte tam liste
Felaket ''geliyorum'' diyor! Uydu görüntüleri gözleri önüne serdi
Demirtaş'ın ''Atatürk''lü savunması tepki çekti
AK Parti'de ''Andımız'' çatlağı!
İşte MHP'nin istediği seçim barajı oranı
Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları isim listesi
Sokak ortasında kadına şiddet! Kimse kılını kıpırdatmadı