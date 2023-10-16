Ajans 369 yayın hayatına başladı

Ajans 369, yayın hayatına girişini bir kokteylle duyururken, iddialı yazarları ile ''Haberin merkezi'' olma mesajı verdi.

Ajans 369 14 Ekim Cumartesi günü yayın hayatına başlamasını bir kokteyl ile duyurdu.

Prof. Dr. Alper Çelik’in imtiyaz sahibi olduğu Ajans 369’un genel yayın yönetmeliğini Murat Bayar üstlendi.

ÜMİT ÖZDAĞ EKİBİ İLE KOKTEYLDEYDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBF Genel Başkanı M.Bülent Deniz, VTG (Vatandaşlık Temel Geliri) Türkiye Sözcüsü Ali Mutlu Köylüoğlu ile Ajans 369’un yazar kadrosu Selçuk Geçer, Uzm. Psk. Nazım Serin, Gül Kara, Can Baydarol, Musa Özuğurlu, Şenol Demirci ve Edip Bakımcı ile çok sayıda basın mensubu da kokteyle katıldı.

AJANS 369’UN MİSYON, VİZYON ADININ ANLAMI?

Bayar, Ajans 369’un her kesime ve gerçek yazarlarla hitap edeceğini anlattı:

“Ajans 369, “Haberin merkezi” sloganı ile 14 Ekim 2023’te yayın hayatına, merhaba, diyor.

Objektiflik iddiası ile bir haberi, aslında ne olduğuna yanıt vererek kaleme alacak, Ajans 369’un adına işaret etmek isteriz:

Nikola Tesla’nın “Evrenin Sırları” çalışmasında titreşim 3, frekans 6 ve enerji 9 ile kodlanmıştır.

Yani 9, tarafların birliği ve 9 evrenin ta kendisidir.

369 ise evrenin sırlarının anahtarıdır!..

Ajans 369, her kesimden insana hitap ederken, toplum için dertlenen gerçek yazarlara ev sahipliği yapacak!

Ajans 369, basın ilkeleri doğrultusunda objektif haberleri ile topluma rehber olma misyonunu yerine getirmeyi taahhüt etmektedir!”