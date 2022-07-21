Ajans PR global pazara açıldı

Ajans PR, Türkiye’nin PR Ajansı olma hedefi ve “Marka Olmak Senin Elinde” sloganıyla kuruldu.

SEO için haber yayını, sosyal medya uygulamaları için mavi rozet haberleri, markalar için dijital reklam çalışmaları olmak üzere geniş hizmet ağı bulunan reklam ajansı sadece ulusal anlamda değil, global manada da çalışmalara imza atıyor. Hem Türk hem de yabancı basında haber yayını gerçekleştiren Ajans PR, basın bülteni paketleri ile müşterilerine farklı seçenekleri bir arada sunuyor.

40’tan fazla markaya ve 200’den fazla firmaya kurumsal PR hizmeti verdiklerini ifade eden Ajans PR kurucusu Necmettin Kar, “Dijital PR ajansı arayışında bulunan şahıs / firmalar için geniş bir hizmet ağımız var. Biz en başta PR ajansı olarak yola çıkmış olsak da zamanla hizmet ağımızı genç ve dinamik ekibimiz ile daha da genişlettik. İlkeli ve müşteri odaklı ve profesyonel hizmet anlayışımız ile kısa sürede önemli bir yol kat etmemizi sağladı. Halihazırda Kurumsal PR danışmanlığı, iletişim danışmanlığı yapıyor; reklam hizmetleri konusunda müşterilerimize yol gösteriyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Ulusal Haber Sitelerinde Haber Yayını

Ulusal ve global haber sitelerinde haber yayını da yapan Ajans PR, Türkiye’de farklı haber siteleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de adını duyurmuş haber ajanslarıyla da işi birliği içerisinde olan Ajans PR, markaların TV kanallarında etkili bir şekilde tanıtılmasına katkıda bulunuyor. Bu konuda müşterilerine kılavuzluk ederek markaların kendilerini tanıtmalarına destek olan PR ajansının hizmet kategorilerine her geçen gün yenilerini eklediği görülüyor.

İş birliği içerisinde oldukları haber siteleri ve haber ajansları hakkında açıklamada bulunan PR Uzmanı Necmettin Kar, “Türkiye başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Hollanda ve ABD’de bulunan markalar ve kişiler ile ilgili çalımalar yapıyoruz. Özellikle dijital PR konusunda ortak çalışma içinde olduğumuz Hürriyet, Milliyet, CNNTürk, Ensonhaber, Akşam, Star, Onedio, Sabah, Takvim, Haberler, TGRThaber, Dünya, NTV; çok özel çalışmalar gerçekleştirdiğimiz Türk haber siteleri. Bunun yanı sıra İHA, DHA ve ANKA haber ajanslarıyla da iş birliği içindeyiz.” ifadelerinde bulundu.

Müşterileri için uzman ekibi ile Türkçe basın bülteni hazırladıklarını ve bunu Türkiye başta olmak üzere dünyada önemli basın mecralarında yayınladıklarını da vurgulayan Ajans PR kurucusu Necmettin Kar, markalarla ilgili doyurucu içeriğe sahip haberleri ulusal haber sitelerinde yayınladıklarının altını çizerek, PR haberleri hizmetinin yanı sıra, gazete ve dergilerde yayın, tanıtım yazısı ile SEO destekli çalışmalar, TV kanallarında reklam ve sponsorluk çalışmaları ile de önemli hizmetler verdiklerini vurguluyor.

Instagram ve Twitter’da Mavi Rozet için PR Haberleri

Ajans PR, sosyal medya platformları ile ilgili de kaliteli ve kurumsal bir hizmet sunuyor. Özellikle Instagram ve Twitter’da mavi rozet için PR haberi yayınlama hizmeti de veren Ajans PR, Instagram, Facebook ve Twitter kullanıcılarının mavi rozet almasına da destek oluyor.

Bu konu hakkında önemli değerlendirmede bulunan Necmettin Kar, “Instagram ve Facebook mavi tik için PR haberleri ile Twitter mavi rozet için PR haberleri hizmeti de sunuyoruz. Son zamanlarda her iki sosyal medya platformu da dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu nedenle birçok kullanıcı, profillerini doğrulamak ve mavi rozet alabilmek adına kendileriyle ilgili haber yayını talep ediyor. Biz de hem PR haberleri konusunda hem de sosyal medya hesaplarının organik şekilde büyütülmesine yönelik gerçek takipçi ve etkileşim elde edilebilmesi adına yaptığımız haberler, çeşitli haber ajansları ve haber sitelerinde yayınlanıyor. Ayrıca Instagram çekilişleri ile gerçek takipçi ve beğenilerle sosyal medya profillerin organik biçimde büyütülmesinde müşterilerimize katkıda bulunuyoruz.” sözleriyle sunmuş oldukları hizmetin mavi rozet alınabilmesindeki etkilerinden bahsetti.

Global Medyada Haber Yayını

Ulusal haber kanallarının yanı sıra global medyada haber yayını da gerçekleştiren Ajans PR, çeşitli global haber siteleriyle de iş birliği yapıyor. İngilizce basın bülteni ile marka / firmaların uluslararası arenada da tanınmasını sağlayarak bu alanda dikkat çeken çalışmalar içerisinde olduklarını vurgulayan PR Uzmanı Necmettin Kar, konuyla ilgili açıklamalarını “PR yayınları bağlamında çalıştığımız haber siteleri Forbes, Bloomberg, Theguardian, The Wall Street Journal, NBCNews, DailySabah, Market Watch, Fox, Dijital Journal, AZ Central, Daily Herald, Townhall Finance, Starkville Daily News, News OK, Benzginga ve daha fazlası. Seçkin sitelerde çalışmalarda bulunmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz.” Diye sürdürdü.

Yaratıcı Fikirlerle Halka İlişkiler Çalışması

Ajans PR, yenilikçi çözüm önerileriyle halka ilişkiler çalışması gerçekleştirirken, marka ve firmaların iletişiminde profesyonel destek de sunuyor. Kurum ve markaların itibar ve algı yönetimi içerisinde yer alan halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında açıklamada bulunan Necmettin Kar, “Markaların itibar yönetimi ‘bizim’ için çok önemli. Bu bağlamda, sistemli bir çalışma içerisinde olarak marka ve firmaların etkili bir iletişim kurmalarına destek oluyoruz. Daha fazlası adına da çalışmalarımızı geniş bir hizmet ağı çerçevesinde yürüttüğümüzü, müşterilerimize pek çok kategoride hizmet vermeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Detaylı bilgi için https://ajanspr.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.