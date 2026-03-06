AJet'ten ailelere yaz müjdesi: Çocuklara özel dev indirim başladı
2026 yaz tatili planları için AJet’ten ailelerin yüzünü güldürecek bir hamle geldi. 6-16 Mart tarihleri arasında alınacak biletlerde, Avrupa’nın 8 ülkesine yapılacak uçuşlarda çocuk yolculara %30’a varan indirim uygulanacağı açıklandı.
AJet, çocuklu aileler için yurt dışı hatlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. Kampanyanın, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunduğu bildirildi. Çocuk sayısına göre indirim oranı %20 ila %30 arasında değişiklik gösterecek.
Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) koduyla alınan biletlerde uygulanan "kademeli indirim" sistemi şu şekilde işliyor:
1 Çocuk: %20 indirim
2 Çocuk: Her bir çocuk için %25 indirim
- 3 ve Üzeri Çocuk: Tüm çocuklar için ayrı ayrı %30 indirim
Kampanya Hangi Tarihleri Kapsıyor?Biletleme işlemleri 6 Mart saat 12:00'de başladı ve 16 Mart saat 23:59’a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında alınan indirimli biletler, 1 Haziran – 31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Geçerli olduğu ülkeler
İndirimli uçuşlar; tek yön, gidiş-dönüş ve iç hat aktarmalı olarak şu ülkeleri kapsıyor:
Almanya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Fransa
Hollanda
İsveç
İsviçre
Tüm Bilet Türlerinde Geçerli
AJet, indirim fırsatını sadece kısıtlı sınıflara değil, geniş bir yelpazeye yaydı. Kampanya; Basic, EcoJet, Flex ve Premium olmak üzere tüm bilet türlerinde geçerli olacak. Biletler AJet.com, mobil uygulama, çağrı merkezi veya yetkili acenteler üzerinden hızlıca temin edilebilecek.
