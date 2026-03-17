AJet'ten bahar müjdesi: İndirimli biletler satışa sunuldu

AJet, yurt dışı rotalarında %25 indirim kampanyası başlattı. 17-18 Mart 2026 tarihlerinde alınacak biletlerle, bahar aylarında Avrupa'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Mısır'a kadar onlarca şehre avantajlı fiyatlarla uçmak mümkün.

AJet, mobil uygulamasını yenileyerek yolcularına bahar hediyesi sundu. Sadece AJet Mobil üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde geçerli olan dev kampanya ile yurt dışı uçuşları %25 indirimli satışa sunuldu.

Kampanyadan yararlanmak isteyen seyahat severlerin elini çabuk tutması gerekiyor. İndirimli biletler 17-18 Mart 2026 tarihlerinde satın alınabilecek. Satın alınan bu biletlerle yapılacak seyahatlerin ise 14 Nisan – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında olması şartı aranıyor.

Hangi rotalarda geçerli?

Türkiye çıkışlı ve varışlı geniş bir rotayı kapsayan kampanya; Paris, Londra, Roma, Berlin, Amsterdam gibi Avrupa başkentlerinin yanı sıra Bakü, Tiflis, Kahire, Moskova ve Saraybosna gibi popüler destinasyonlarda da geçerli.

AJet, kampanya süresince ek hizmetlerde de büyük kolaylık sağlıyor. Kampanya kapsamında bagajlar da indirimli olacak. Kabin bagajı 5 Euro'ya ve ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 Euro'ya alınabilecek.

Kampanyanın kuralları

İndirim fırsatı sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan biletlemelerde geçerlidir.





İndirim oranı, vergi ve harçlar hariç net bilet ücreti üzerinden uygulanır.





Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, diğer indirimlerle birleştirilemez.

Haber3.com Haber Merkezi