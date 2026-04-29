  1. Anasayfa
  2. Güncel
  AJet'ten dev kampanya: 50 bin indirimli bilet satışa çıktı

Güncelleme:

AJet, yurt dışı rotalarında geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı biletler, vergi dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine; Londra'dan, Amsterdam'a Stockholm'den Viyana'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Kampanya biletleri; 29 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den, 30 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 4 Mayıs - 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

50 bin indirimli koltuk satışta

Kampanya kapsamında; vergi dahil Türkiye çıkışlı ‘Basic' biletler 60 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı ‘Basic' biletler ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Kampanya ile 50 bin koltuk satışa sunuldu.

İndirimli bagaj fırsatı

Kampanya ile seçili tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; kabin bagajı 9 euroya ve ‘Basic' bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 9 euroya alınabilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler;
Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Mısır.

İHA

Etiketler ajet indirimli uçak bileti ucuz yurt dışı bilet uçak bileti kampanyaları
