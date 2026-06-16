AJet'ten KKTC uçuşları için büyük indirim

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sonbaharda seyahat edecekler için bilet ve koltuk seçimlerinde %30 indirim başlattı.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi unvanına sahip olan AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat etmeyi planlayan misafirleri için bütçe dostu bir sonbahar kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, Kuzey Kıbrıs yönüne yapılacak uçuşlarda uçak biletleri ve tüm koltuk seçim işlemleri net yüzde 30 indirimle satışa sunuluyor.

Biletleme ve Seyahat Tarihleri

Yaz sıcaklarının ardından Kıbrıs'ın tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini ılıman bir iklimde keşfetmek isteyenler için biletleme penceresi iki gün ile sınırlandırıldı. Yüzde 30'luk indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, 16 Haziran 2026 saat 11.00 ile 17 Haziran 2026 saat 23.59 arasında biletleme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu kısa süreli kampanya kapsamında satın alınan biletler, 15 Eylül ile 24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki sonbahar uçuşlarında kullanılabilecek.

Koltuk Seçimlerinde de Avantaj Devam Ediyor

AJet'in sunduğu bu kampanya, yalnızca bilet fiyatlarında değil, konforlu bir yolculuk arayanlar için ek hizmetlerde de avantaj sağlıyor. Seyahatleri öncesinde koltuk tercihi yapmak isteyen yolcular, bu hizmetten de yüzde 30 indirimli olarak faydalanabilecek.

İHA