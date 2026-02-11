  1. Anasayfa
  3. AJet'ten Ramazan ayına özel indirim sürprizi: Yurt içi uçuşlarda geçerli

AJet'ten Ramazan ayına özel indirim sürprizi: Yurt içi uçuşlarda geçerli

AJet, Ramazan ayına özel kampanya başlattı. İç hat uçuşlarda geçerli yüzde 20 indirimli biletler satışa sunuldu.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan duyuruda, “Ramazan seyahatlerinizi AJet avantajıyla şimdiden planlayın. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 20 indirimden yararlanmak için biletinizi 11-12 Şubat’ta alın, 18 Şubat – 12 Mart tarihleri arasında bütçenizi yormadan seyahat edin. Kampanya kodu 11 Şubat 2026 tarihinde yalnızca WhatsApp kanalımızda paylaşılacak olup indirim ajet.com ve AJet Mobil üzerinden alınacak biletlerde geçerli olacaktır. Hemen AJet Mobil’e girin, WhatsApp kanalına katılın, yüzde 20 indirimli yurt içi uçuş fırsatını kaçırmayın” denildi.

 

DHA

