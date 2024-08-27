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AJet'ten ucuz uçak bileti kampanyası

AJet'ten ucuz uçak bileti kampanyası
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AJet yurt içi uçuşlarda 590 TL'den başlayan fiyatlarla yeni bir uçak bileti kampanyasına başladı.

AJet yurt içi uçuşlarda geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu.

27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletleriyle 16 Eylül 2024-27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Biletler 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya için 200 bin koltuk ayrıldı.

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