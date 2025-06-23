  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AJet'ten yaz boyu sürecek indirim sürprizi

AJet'ten yaz boyu sürecek indirim sürprizi

AJet'ten yaz boyu sürecek indirim sürprizi
Güncelleme:

AJet, çocuklu ailelere yönelik yaz boyu sürecek indirimli bilet kampanyası başlattı. 23 Haziran itibariyle başlayan kampanya 3 ay sürecek.

AJet, ailelerin çocuklarıyla avantajlı fiyatlarla tatil planı yapması için özel bir kampanya hazırladı. Çocuklu ailelere özel kampanyada; belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletlerde çocuklara yüzde 30’a varan indirimler sağlandı. İndirimli biletler 23 Haziran itibarıyla 3 ay boyunca satışta olacak.

ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL İNDİRİMLİ BİLETLER

AJet’in 23 Haziran saat 14.00’te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

ÇOCUKLAR İNDİRİMLİ UÇACAK

Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak. Biletlemeler 23 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

text-ad
Etiketler ajet çocuklu aile indirim uçak bileti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti! Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti!
Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş