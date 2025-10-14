  1. Anasayfa
AJET'ten yeni kampanya: 376 TL'den başlayan biletler satışa sunuldu

AJET, yurt dışı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. 9 dolardan (376 TL) başlayan biletler satışa sunuldu.

Havayolu şirketi, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, yaptığı kampanya ile indirimli seyahat imkanı sunuyor. İndirimli biletler, 14 Ekim saat 11.00'den 15 Ekim 23.59'a kadar satışta olacak.

9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunuldu. Kampanya kapsamında 'Basic' biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli Basic biletler, ek olarak 9 dolardan başlayan fiyatlarla 'Ecojet'e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla 'Flex'e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise 'Premium' bilete yükseltilebilecek. Biletler, 'AJet.com', 'AJet' mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

DHA

