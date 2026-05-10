AJet'ten yurt içi uçuşlar için indirimli bilet müjdesi

AJet, Anneler Günü'ne özel yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, indirim koduna ulaşmak için öncelikle AJet WhatsApp Kanalı’na katılması gerekiyor.

22 Eylül – 30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi yolculukları kapsayan kampanya, sadece 5000 koltukla sınırlı.

Saat 11.00 itibariyle AJet'in WhatsApp kanalı üzerinden dağıtılan kodlar sadece 10 Mayıs 2026 tarihinde alınan biletler için geçerli olacak.

