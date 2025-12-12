  1. Anasayfa
AJet'ten yüzde 40 indirim kampanyası: Yurt dışı uçuşlarda büyük indirim
AJet, yurt dışı uçuşlarda yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 15 Ocak-12 Mart 2026 tarihlerindeki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında basic sınıfı biletlerin yanı sıra ecojet, flex ve premium bilet çeşitlerinde de ek yüzde 40 indirim yapılacak.

İndirimli biletler "AJet.com" ve "AJet Mobil" uygulaması üzerinden alınabilecek.

