  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı: ''Suç olduğunu bilsek, yapmazdık''

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı: ''Suç olduğunu bilsek, yapmazdık''

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı: ''Suç olduğunu bilsek, yapmazdık''
Güncelleme:

Adana'da İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartlarıyla dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı F.A., ifadesinde, ''Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık'' dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen 2 kişinin ismine ulaştı. Polis, şüphelilerin dernek statüsündeki Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı F.A. ile özel kalem müdürü E.V. olduğu tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, uygulamada noktasında durdurup, A. ve V.'yi gözaltına aldı.

'BU KARTLARI HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIK'

Emniyete götürülen şüphelilerden V., sorgusunda, "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dediği öğrenildi. A.'nın ise "Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', 'Belgede sahtecilik' ve 'Nüfuz ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

'SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bakanlığı etiketlenerek yapılan bir ihbar sonrasında soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şüphelilerin söz konusu kimlik kartlarıyla yakalanıp, tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.

DHA

Etiketler adana İçişleri Bakanlığı Ak Gençlik Ocakları sahte kimlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'' AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'' Bu hafta kavrulacağız: Yeni sıcak hava dalgası geliyor Bu hafta kavrulacağız: Yeni sıcak hava dalgası geliyor Araç kiralayacaklara kritik uyarı Araç kiralayacaklara kritik uyarı Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı Kozmetik fabrikası alev alev yandı Kozmetik fabrikası alev alev yandı Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma
5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı 5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı