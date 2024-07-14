Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı: ''Suç olduğunu bilsek, yapmazdık''

Adana'da İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartlarıyla dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı F.A., ifadesinde, ''Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık'' dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen 2 kişinin ismine ulaştı. Polis, şüphelilerin dernek statüsündeki Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı F.A. ile özel kalem müdürü E.V. olduğu tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, uygulamada noktasında durdurup, A. ve V.'yi gözaltına aldı.

'BU KARTLARI HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIK'

Emniyete götürülen şüphelilerden V., sorgusunda, "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dediği öğrenildi. A.'nın ise "Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', 'Belgede sahtecilik' ve 'Nüfuz ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

'SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bakanlığı etiketlenerek yapılan bir ihbar sonrasında soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şüphelilerin söz konusu kimlik kartlarıyla yakalanıp, tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.

DHA