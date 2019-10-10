AK Part Şirin Ünal, Kadirova’nın ölümü hakkında sessizliğini bozdu

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili, AK Parti’li Ünal ilk kez olayın üzerinden 17 gün sonra konuştu. TBMM Genel Kurulu’nda yerinden söz alan Ünal, milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak bildiklerini ve gördüklerini savcıya anlattığını ifade etti. Ünal, eşinin 20 yıldır MS hastası olduğunu ve yatalak olarak tedavisinin sürdüğünü, intihar eden Kadirova’nın da eşine bakan iki yardımcıdan birisi olduğunu söyledi.

Kadirova’nın psikolojinin bozuk olduğunu ileri süren Ünal, “Son iki üç aydır psikolojik durumunda bozulmayı fark edince ikinci elemanı aldık. Onu gönderemeden kendisini gönderdi. Olayın beşinci dakikasında polisimiz, ambulansımız ve itfaiyemiz geldi. Biz onlar gelinceye kadar küçük kızımla birlikte kendisini kilitleyip, intihar ettiği odanın kapısını kırmaya çalıştık. Omzum halen ağrıyor ama başarılı olamadık maalesef. Üç dört polisimiz kapıyı açtı, hemen sedyeye koyup hastaneye kaldırdılar. Yarım saat sonra Ankara Emniyet Müdürümüz yanımızdaydı, birkaç dakika sonra da nöbetçi savcımız yanımızdaydı. Ben her ikisine elimden gelen bütün kolaylığı göstereceğimi söyledim” dedi.

‘BENİ VE AİLEMİ YERİN DİBİNE SOKTULAR'

Ünal, olay yerine gelen savcıya 15 dakika boyunca bildiklerini anlattığını belirterek, “Sonra savcımız, hastanedeki işlemleri takip etmek üzere hastaneye geçti. Bütün işlemler emniyet ve savcılığın talimatları doğrultusunda devam etti. Allah hiçbirimizin başına böyle tatsız bir olayı vermesin. Geçmişte TSK’de ve Meclis’te yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz olan bazı çevreler, bu olayı fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine soktular. Savcılığımızın soruşturması devam ediyor. Bana düşen ne lazımsa yaparım” ifadelerini kullandı.



