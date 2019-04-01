AK Parti Ankara'daki seçim sonuçlarına itiraz edecek

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.

Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.

AK PARTİLİ ŞAHİN: GEÇERSİZ OYLARA İTİRAZ EDECEĞİZ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da yaptığı balkon konuşmasında, "YSK neticeleri açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa yapacağız. Netice alırız veya almayız. Her olanda hayır vardır." demişti.