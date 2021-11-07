AK Parti asgari ücret zammı için rakam veremedi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücretle ilgili açıklamasında "Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın yüzünü güldürecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücretle ilgili 'tüyo verdi.'

TV100'de Pınar Işık Ardor’un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk olan Özkan, "Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın yüzünü güldürecek bir rakam olacak" dedi.

Özkan, devamında "Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını gidecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

ZAMLARIN GÖLGESİNDE ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Asgari ücretle ilgili görüşmeler, doğalgaz, elektrik gibi kalemlerde yapılan zamların gölgesinde aralık ayında başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos 2020'de açıkladığı 'doğalgaz müjdesinin' üzerinden geçen süre zarfında, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza toplam 35 kez zam yapıldı. Yalnızca elektrikte, 2018'den bu yana faturalar yüzde 122 civarında zamlandı.

Yoksulluk sınırı, DİSK ve TÜRK-İş'in verilerine göre 10 bin liranın üzerine çıktı. Uzmanlar, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiği konusunda hemfikir.