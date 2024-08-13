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AK Parti Batman İl Başkanı değişti

AK Parti Batman İl Başkanı değişti
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AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'ün görevine son verildi ve yerine Hüseyin Şansi atandı.

AK Parti'de yerel seçim başarısızlığının ardından Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür görevden alındı. Gür'ün yerine Hüseyin Şansi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni il başkanı olarak atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Batman İl Başkanlığına Sn. Hüseyin Şansi atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Abdullah Akif Gür’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Batman'da 31 Mart belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti, yüzde 64,5 oyla birinci olan DEM Parti ve yüzde 29,6 oyla ikinci olan Hüda Par'ın ardından yüzde 23,5 oyla üçüncü sırada yer almıştı.

Etiketler ak parti Batman il başkanı
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