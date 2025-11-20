AK Parti bebek katiline ziyaret için kararını verdi: ''İmralı'ya gidilsin''

AK Parti'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na yapılacak ziyarete onay çıktı.

AK Parti Genel Başkanvekili Eflan Ala ve komisyon üyesi AK Parti milletvekillerinin İmralı'ya ziyaret toplantısı sona erdi.

Yarın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gerçekleştirilecek olan "İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi" oylaması öncesinde AK Parti'deki toplantının sonucu merakla bekleniyordu.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti olarak İmralı ziyaretine olumlu baktıklarını açıkladı.

Güler, "Komisyon’un İmralı ziyaretine olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, Komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı’ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek" dedi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu sürece katkı sağlayacak hangi başlıklar olabilir diye değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımızdan bazılarının Komisyon’un İmralı’ya ziyaretine olumlu baktığını ifade etmiştik. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, Komisyon’da oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı’ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyon’da oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz. Bu Komisyon’un amacı terörün son bulmasının her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullanmış ve “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?” çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan da partisinin TBMM'deki grup toplantısında Bahçeli'nin bu çıkışına destek vermişti.

Ayrıca önceki gün gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ardından da MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç, komisyonun Cuma günü toplanarak İmralı ziyareti için oylama yapılacağını açıklamıştı.