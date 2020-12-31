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  3. 31 Aralık 2020 10:50

AK Parti binası önünde 5 kadına gözaltı!

Kadın cinayetlerini AK Parti Ankara İl Başkanlığı mor boya atarak protesto eden Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi 5 kadın gözaltına alındı.

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Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, kadın cinayetlerini protesto etmek için AKP Ankara İl Başkanlığı önüne geldi. İl Başkanlığı binasına giren kadınlar buradan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı için cinayetlerin yaşandığını söyledi.

İl Başkanlığındaki polis kadınları binadan çıkardı. Kadınlar İl Başkanlığı önüne mor boya atarak, “Kadınları değil katilleri durdurun” diye slogan attı.

Gözaltına alınan 5 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kadıköy'de kadın cinayetleri protesto edildiİstanbul'da kadınlar sokağa indi / FOTO-GALERİ

 

ANKA

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