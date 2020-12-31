AK Parti binası önünde 5 kadına gözaltı!

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Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, kadın cinayetlerini protesto etmek için AKP Ankara İl Başkanlığı önüne geldi. İl Başkanlığı binasına giren kadınlar buradan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı için cinayetlerin yaşandığını söyledi.
İl Başkanlığındaki polis kadınları binadan çıkardı. Kadınlar İl Başkanlığı önüne mor boya atarak, “Kadınları değil katilleri durdurun” diye slogan attı.
Gözaltına alınan 5 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'da kadınlar sokağa indi / FOTO-GALERİ
ANKA
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