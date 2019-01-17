AK Parti de akıma uydu ! Sosyal medyayı salladı...

AK Parti'nin Instagram hesabı, '10YearsChallenge' akımı kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabındaki takipçilerinin beğenisine sundu.



AK Parti'nin Instagram hesabı '10YearsChallenge' akımı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önceki fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

AK PARTİ SOSYAL MEDYA AKIMINA UYDU

AK Parti'nin Instagram hesabı üzerinden paylaşılan fotoğraflarına, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla.#10YearsChallenge" notunu ekledi. Erdoğan'ın 10 yıl önceki fotoğrafıyla şuan ki fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni yaptı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN DE 10 YIL ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dolaylı yoldan bu akıma katılmış oldu. Partisinin İl Başkanları Toplantısı için Kızılcahamam'a gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahçeli, genel başkan yardımcıları ve basın mensupları ile fotoğraf çekildi. Fotoğraf çekilenler arasında Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de vardı. Çeliker, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda Genel Başkan Bahçeli ile çekildiği fotoğrafı, 10 yıl önce Karabük'te çekilmiş fotoğraf ile birlikte paylaştı. Çeliker, fotoğrafın altına, "İman ettiğin bir dava! İnandığın bir lider! Mensubu olmaktan şeref duyduğun bir camia! 10 yıl değil bir ömür feda olsun" notunu düştü. İki fotoğraf karesinde de kar manzaralı çam ağaçları detay olarak yansıdı.