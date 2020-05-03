AK Parti Gençlik Kolları üyesinden mermili tehdit!

AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen Mehmet E.G. adlı bir kişi muhalefet partilerini paylaştığı bir kavanoz dolusu mermiyle tehdit etti. Mehmet E.G. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kurşun fotoğrafı da ekledi.



Mehmet E.G. Twitter hesabından yaptığı tehdit paylaşımı şu şekilde:

"Ben has karadenizliyim bi dolu var gö....de patlamasını istemiyorsanız @herkesicinCHP @kilicdarogluk @eczozgurozel @Canan_Kaftanci

@CHP_istanbulil adam olun reise birşey olur yada darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm"