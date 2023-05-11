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AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken video

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AK Parti Artvin Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video büyük tepkiye yol açtı. Videoda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu pankartı asılı bir binanın yıkılışı tasvir edildi.

AK Parti Artvin Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dombra” eşliğinde görüldüğü bir video yayımladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki binaya da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde “Doğru Zaman Doğru İnsan” yazılı pankart asılması büyük tepki çekmişti.

 

Etiketler ak parti gençlik kolları video paylaşım sosyal medya deprem
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