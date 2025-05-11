AK Parti Gençlik Kolları'nın festivalinde sahne alacak isimler belli oldu
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AK Parti Gençlik Kolları'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyeceği festivalde sahne alacak sanatçılar belli oldu.
AK Parti'nin Gençlik Kolları 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir gençlik festivali düzenlemeye hazırlanıyor. AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenleyeceği festivalde Sagopa Kajmer, Ferhat Göçer ve Erdem Kınay sahne alacak.
Festival İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek. AK Gençlik festivali, "GENÇFEST’in ritmi İstanbul’da yankılanacak! 16 Mayıs’ta Basketbol Gelişim Merkezi’nde buluşuyoruz! Bu festival kaçmaz!" ifadeleri ile duyurdu.
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