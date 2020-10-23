AK Parti Gençlik Kolu Başkanı'ndan tepki çeken görüntüler

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CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz sosyal medya hesabından AK Parti Adıyaman Gençlik Kolu Başkanı Mustafa Yalçın ve arkadaşlarının ilahi eşliğinde oynadıkları bir videoyu paylaşarak tepkide bulundu.
Emre Yılmaz'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"AKP Adıyaman Gençlik Kolu Başkanı ilahi eşliğinde bu videoyu çekiyor.
Sahi, siz kimsiniz?
@AKGenclikGM"
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