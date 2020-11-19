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  3. 19 Kasım 2020 19:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı koronaya yakalandı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı koronaya yakalandı!
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Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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