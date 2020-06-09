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  3. 09 Haziran 2020 17:17

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Ayasofya açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya ile ilgili olarak "Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği kararın ardından gerekli adımları atacağız" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Ayasofya açıklaması
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TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, İstanbul’un Fethi’nin sembollerinden biri olan Ayasofya Camisi’nin Müslümanlar için toplu ibadete açılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Önerge hakkında İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve CHP adına CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuştu.

Daha sonra AK Parti Ardahan milletvekili Orhan Atalay konuşma yaptı. Atalay, Ayasofya’nın cami olarak açılmasının önemine değinerek, “Eğer, Ayasofya bir cami olarak açılmazsa bu yüzyılın başında emperyalizme karşı vermiş olduğumuz mücadelemizin, kurtuluş davamızın eksik kalacağı aşikârdır. O yüzden kurtuluş mücadelesinin tamamlayıcısı olacak olan adım da beş yüzyıl boyunca cami olarak açık olan, minarelerinden semaya yükselen ezanlarla kimliğini bulmuş olan Ayasofya’nın kendi asli kimliğine kavuşturulmasıdır” ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise şöyle konuştu:
“Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir; dolayısıyla, burada bir araştırmayla araştırılacak bir noktada değiliz, araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık, karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır; dolayısıyla Meclis'i, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ Parti’nin verdiği grup önerisine ’Hayır’ oyu vereceğiz ve İnşallah Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır.”

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