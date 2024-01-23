AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un tüm riskli bölgelerini sahipsiz bıraktılar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri ve muhtarlarla buluştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda muhtarlar ve STK üyeleriyle bir araya geldi. Programa, AK Parti İstanbul milletvekilleri Bayram Şenocak, Şamil Ayrım, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Şahin, MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Sarısoy, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, muhtarlar ve çok sayıda STK üyesi katıldı.



"VERDİKLERİ HİÇBİR SÖZÜ TUTMADILAR"

Kurum, "İstanbul bu süreçte 5 yılını kaybetmiştir. Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' sözü verdiler. Umutla bekleyen İstanbul halkına verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Sadece kentsel dönüşüm değil tüm verdiği sözlerle alakalı sadece ve sadece reklamlarda, panolarda algı yürüttüler. İstanbul'un tüm riskli bölgelerini sahipsiz bıraktılar. Küçükçekmece'miz de bu umursamazlıktan, bu ihmalkarlıktan üzerine düşen payı aldı" diye konuştu.

"BİZ KOLLARIMIZI BOŞ YERE SIVAMAYIZ"

Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz kollarımızı sıvadık mı, Elazığ, Malatya, Adıyaman'daki depremzede kardeşlerimiz için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı Bartın'da, Rize'de, Kastamonu'daki, Giresun'daki sellerde mağdur olan kardeşlerimizin acısına ortak olmak için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı Antalya'da evini kaybetmiş İbrahim amcamızın evini inşa etmek, ona verdiğimiz sözü tutmak için sıvarız" şeklinde konuştu.



"31 MART'TA KENDİLERİNİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ"

Kurum, "Biz dönüşüm yasası çıktı çıkalı 12 yıldır kentsel dönüşüm sürecinde tek bir vatandaşımızı mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart Akşamı durduracağız. Bu şehri dipsiz bir uçuruma sürüklemek isteyenlere hep beraber mani olacağız. 31 Mart'ta iftiraları ve iddialarıyla birlikte kendilerini evlerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.