Oruç tutmak sadece ibadet değilmiş ! İşte çok ilginç bilgiler
Oruç tutmak sadece ibadet değilmiş ! İşte çok ilginç bilgiler
Diriliş Ertuğrul izleyicilerine bir şok daha! Ayrılıyor mu?
Diriliş Ertuğrul izleyicilerine bir şok daha! Ayrılıyor mu?
BTK'dan kritik uyarı: Sakın bu fotoğrafı paylaşmayın
BTK'dan kritik uyarı: Sakın bu fotoğrafı paylaşmayın
''Selfie''ciler dikkat ! Siz de aynı hataya düşebilirsiniz
''Selfie''ciler dikkat ! Siz de aynı hataya düşebilirsiniz
Türkiye'nin en şanslıları belli oldu... Bu illerde yaşayanlar...
Türkiye'nin en şanslıları belli oldu... Bu illerde yaşayanlar...
Dünyanın en zengin 100 ismi belli oldu
Dünyanın en zengin 100 ismi belli oldu
NASA bu görüntüleri ilk kez paylaştı;
NASA bu görüntüleri ilk kez paylaştı;
Kıdem tazminatında müthiş haber: İsteyen önden alabilecek !
Kıdem tazminatında müthiş haber: İsteyen önden alabilecek !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Mayıs 2017 14:12

AK Parti iftarda çat kapı ziyaret yapacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, ramazan ayı boyunca yapılacak çat kapı iftar ziyaretlerinde, misafir olunan evlere tarhana ve tahta kaşık hediye edilecek.

AK Parti iftarda çat kapı ziyaret yapacak
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olduğu toplantıda Kadın Kolları'nın önemine dikkati çekerek, çat kapı ziyaretlerin artırılması talimatını vermesinin ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca çalışmalar hızlandırıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, bu sene ramazan ayında "Bereketi paylaşalım, iyilikte buluşalım" sloganıyla çat kapı ziyaretlerle ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda buluşacaklarını bildirdi.

Çam, her sene yaptıkları çat kapı iftar ziyaretlerini bu yıl milletvekili ve bakan eşleriyle beraber gerçekleştireceklerini belirterek, geçtiğimiz sene "Sofranız soframızdır" sloganıyla gittikleri evlere bir sofra hediye götürdüklerini hatırlattı.

Bu ramazanda ise ailelere tarhana ve tahta kaşık hediye edeceklerine işaret eden Çam, "Hem hatıra bırakmak hem de tarhana ve tahta kaşıkları kadınlardan tedarik ederek onlara destek olmak istiyoruz." dedi.

AA

ramazan sofrası , ak parti , kadın kolları , çat kapı