AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı İçin Sürpriz İsim Gündemde

Gazeteci Kemal Öztürk, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla ilgili sürpriz bir kulis bilgisini paylaştı. Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre, yerel seçimler için partilerin hazırlıkları devam ederken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayları arasında önemli bir artış yaşanıyor.

Aday adayları arasında öne çıkan isimler arasında Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu, Ergun Turan gibi tanıdık siyasetçilerin yanı sıra Ali Yerlikaya, İsmet Yıldırım, Murat Aydın gibi isimler de bulunuyor. Ancak, bu uzun liste içinde en önemli gelişmenin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de adının geçmesi.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ak Partili önemli bir isim olan Mehmet Sekmen'in İstanbul için aday adaylığının kulislerde konuşulmaya başlandığını ifade ediyor. Öztürk ayrıca Sekmen’in Ankara'da görüşmelerde bulunarak, adaylık konusunda kulis çalışmalarında da bulunduğu iddiasında bulunuyor. Halen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sekmen, İstanbul’a da aşina bir isim olarak ön plana çıkıyor. Sekmen daha önce Samandıra ve Kartal Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştı. Bu deneyimleri nedeniyle Sekmen'in İstanbul için aday adayı olmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Kulislerde, önümüzdeki günlerde daha fazla aday adayının açıklanabileceği ve diğer partilerin de AK Parti'nin İstanbul adayının netleşmesini beklediği belirtiliyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, Mehmet Sekmen'in aday adaylığı için başvuru yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Twitter paylaşımı şöyle:

“Kamuoyu Gazze ile meşgul ama iç siyasetin de kendi meşguliyetinin devam ettiğini gördüm. Biraz siyasi merkezlerde dolaşınca, CHP’nin Büyük Kurultay, AK Parti ve diğer partilerin de yerel seçimler konusunda kendi gündemleri yoğun şekilde devam ediyor bir yandan. Bu süre içinde en çok AK Parti’nin İstanbul için aday adayı isimlerindeki artış dikkatimi çekti. Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu, Ergun Turan isimleri geçiyordu. Bunlara Ali Yerlikaya, İsmet Yıldırım, Murat aydın isimleri de eklenmiş. Fakat beni şaşırtan isim Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de İstanbul için aday adayı olması, hatta Ankara’da görüşmeler yapması oldu. Eski Samandra ve Kartal Belediye Başkanlığı ve İstanbul milletvekili olması nedeniyle aday olduğu söyleniyor. Galiba daha çok aday adayı çıkacak önümüzdeki günlerde. Diğer partiler de biraz Ak Partinin adayının netleşmesini bekliyor. Sanırım Gazze’de ateşkes olunca, iç siyaset gündeme tamamen hakim olur.”