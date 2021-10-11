İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti.

Ak Parti kurucu üyesi ve İstanbul milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Uçma'nın en son yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Uçma'nın vefatı AK Parti camiasını yasa boğarken, taziye mesajları da art arda geldi.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTILAR

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'da İsmet Uçma için, "İstanbul milletvekilimiz, kıymetli kardeşim İsmet Uçma'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum İsmet Uçma kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makâmı âlî olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, üzücü haberi Twitter adresinden duyurarak, "Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk'a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun. Başımız sağolsun" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "İstanbul Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz İsmet Uçma'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Merhum İsmet ağabeyimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," İstanbul milletvekilimiz İsmet Uçma ağabeyim rahmeti rahmana kavuştu. Mekanı cennet makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.