AK Parti kadına şiddeti ve cinsel istismarı yeni gördü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarla ilgili son çalışmaların detaylarını açıkladı. Faillere hukuki cezaların yanı sıra rehabilitasyon mecburiyeti de getirileceğini belirten Yanık, ısrarlı takibin de suç kapsamına alınacağını söyledi.

Şiddetin ve cinsel istismarın önlenmesi ile ilgili topyekûn mücadeleye devam edildiğini ifade eden Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'ya konuştu.

Kadına yönelik şiddetle ve cinsel istismarla mücadele çalışmalarının 2 temel ayağı olduğunu belirten Yanık, "Birincisi önleyici hizmetler kapsamında eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, önleyici tedbirlerin alınması mevzuat gerekiyorsa mevzuatla ilgili çalışmalara katılmak gibi bütün eğitsel ve önleyici arka planı hazırlamak. İkinci tarafı ise koruyucu ve takip edici, hak savunuculuğu yaptığımız diğer tarafı. AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır izlediğimiz bir yol var. Yaptığımız her çalışma bir öncekinin devamı" dedi.

"Bugüne kadar mücadelemizi ağırlıklı olarak mağdur odaklı gerçekleştiriyorduk. Mağduru korumaya, güvenlik tedbirleri almaya odaklandık. Mağdur odaklı çalışmamızı bir tarafa bırakmaksızın, onlar aynı etkinlik ve yoğunlukta devam ederken, öbür taraftan da fail odaklı yaklaşımı hayata geçireceğiz" diyen Bakan Yanık, "Failin sadece emniyet tedbirleriyle, koruma kararlarıyla mağdurdan uzak tutulması ile bu sorunun tümüyle ortadan kalkmadığını hepimiz gördük" diye konuştu.

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