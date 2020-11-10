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  3. 10 Kasım 2020 19:29

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz koronavirüse yakalandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz koronavirüse yakalandı
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Minsolmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün TBMM Hastanesinde yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

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