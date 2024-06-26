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AK Parti kurucularından eski bakandı, ihraç edilmişti... Hayatını kaybetti

AK Parti kurucularından eski bakandı, ihraç edilmişti... Hayatını kaybetti
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AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı emekli diplomat Yaşar Yakış, hayatını kaybetti. Yakış 2016 yılında AK Parti'den ihraç edilmişti.

AK Parti’nin kurucu isimlerinden ve AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı emekli diplomat Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Eski diplomat Yakış, 2002 yılında kurulan AK Parti hükümetinin ilk dışişleri bakanı olma sıfatını taşıyordu. Yakış 2016 yılında AK Parti'den ihraç edilmişti.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atandı. Yakış; Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğinde de çeşitli görevler üstlendi.

Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlığını da üstlendi.

1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu ve AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.

Yakış, 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi, 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükümet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bıraktı.

Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yakış, AK Parti'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

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