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AK Parti milletvekili adayı trafik kazası geçirdi

AK Parti milletvekili adayı trafik kazası geçirdi
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AK Parti Afyonkarahisar 4. sıra milletvekili adayı Ferda Ertürk ve 3 kişi seçim gezisi esnasında trafik kazası geçirdi. Ertürk, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında AK Partili aday Ferda Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Denizli Caddesi üzerinde, A.E idaresindeki otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada, seçim gezisi için ilçeye giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Ferda Ertürk ile isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ERTÜRK'TEN AÇIKLAMA
Ertürk, kazanın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hiç kimsenin hayati tehlikesi olmadığını belirten Ertürk şu ifadeleri kullandı: "Bu gece teşkilatımızla bayramlaşma programımız esnasında Dinar-Sandıklı arasında geçirmiş olduğumuz trafik kazası nedeniyle şahsım ve beraberimizdeki heyette ve karşı araçta hiç birimizin sağlık durumunda hayati bir sıkıntı bulunmamaktadır.Arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin."

Etiketler ak parti ferda ertürk trafik kazası
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