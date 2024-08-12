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AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Etiketler ak parti MYK toplantı
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