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  3. 06 Kasım 2020 22:13

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in koronavirüse yakalandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in koronavirüse yakalandı
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Kontrol amaçlı hastaneye başvuran ve korona virüs testi yaptıran AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Evde izole altına alındığını duyuran Atabek, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, “Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum” dedi.

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