  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Kasım 2020 19:15

AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor - CANLI

AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenliyor.

A+ A-

Sözcü Çelik'in konuşmalarından öne çıkanlar:

''Diyarbakır annelerine bir kez daha buradan selam gönderiyoruz.

İZMİR'İ VURAN DEPREM

İzmir depremini yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti, hepsine allahtan rahmet diliyoruz. İzmir'deki yaraları sarma noktasında bir kere daha birlik olduk. Ekiplerimiz, büyük fedakarlıkta bulundu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için de birçok ekip devreye girdi. Yaraların sarılması için önemli bir kaynak aktarıldı.

AZERBAYCAN ORDUSU İLERLİYOR 

Bu hafta içerisinde en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan'ın işgalinden tek tek kurtarılıyor. 

FRANDA'DAKİ İSLAM KARŞITLIĞI

Fransa'daki yönetememe problemini kapatmak için Türkiye karşıtlığı gibi bir tavra giriliyor. Fransa'daki insan hakları kullanımının Macron yönetimi ile kötüye gittiğini görüyoruz. 

ak parti , ömer çelik , konuşma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM