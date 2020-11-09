AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor - CANLI

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Sözcü Çelik'in konuşmalarından öne çıkanlar:
''Diyarbakır annelerine bir kez daha buradan selam gönderiyoruz.
İZMİR'İ VURAN DEPREM
İzmir depremini yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti, hepsine allahtan rahmet diliyoruz. İzmir'deki yaraları sarma noktasında bir kere daha birlik olduk. Ekiplerimiz, büyük fedakarlıkta bulundu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için de birçok ekip devreye girdi. Yaraların sarılması için önemli bir kaynak aktarıldı.
AZERBAYCAN ORDUSU İLERLİYOR
Bu hafta içerisinde en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan'ın işgalinden tek tek kurtarılıyor.
FRANDA'DAKİ İSLAM KARŞITLIĞI
Fransa'daki yönetememe problemini kapatmak için Türkiye karşıtlığı gibi bir tavra giriliyor. Fransa'daki insan hakları kullanımının Macron yönetimi ile kötüye gittiğini görüyoruz.
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