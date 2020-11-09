AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Berat Albayrak açıklaması

AK Parti Sözcü Ömer Çelik, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Çelik'in konuşmalarından öne çıkanlar:

''Diyarbakır annelerine bir kez daha buradan selam gönderiyoruz.

İZMİR'İ VURAN DEPREM

İzmir depremini yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti, hepsine allahtan rahmet diliyoruz. İzmir'deki yaraları sarma noktasında bir kere daha birlik olduk. Ekiplerimiz, büyük fedakarlıkta bulundu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için de birçok ekip devreye girdi. Yaraların sarılması için önemli bir kaynak aktarıldı.

AZERBAYCAN ORDUSU İLERLİYOR

Bu hafta içerisinde en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan'ın işgalinden tek tek kurtarılıyor.

FRANDA'DAKİ İSLAM KARŞITLIĞI

Fransa'daki yönetememe problemini kapatmak için Türkiye karşıtlığı gibi bir tavra giriliyor. Fransa'daki insan hakları kullanımının Macron yönetimi ile kötüye gittiğini görüyoruz.

Yarın 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Geçmişteki zor mücadelenin hepimize örnek olmasını bir kez daha tazeliyoruz.

ALBAYRAK'IN İSTİFA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminde görevden alma ve göreve getirme yetkisi kapsamında benim bilgi vermem doğru değildir. Bu konu Cumhurbaşkanlığı makamının yetkisidir. Kabine ile ilgili bir konu değildir. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir ve kararını kamuoyu ile paylaşacaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi bir devlet krizi yoktur, tıkınma da yoktur.

ABD Başkanlık seçimlerinde resmi sonuçlar açıklandığında Türkiye, kazanını tebrik edecektir''