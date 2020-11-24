AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ''Libya'' açıklaması

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

DİYARBAKIR ANNELERİ:

Ne kadar görmezden gelinirse gelinsin o annelerin çığlıkları evlatlarına ulaşıyor ve evlatlarına kavuşmaya devam ediyor.

ÇEVİKÖZ'ÜN AÇIKLAMALARI:

Şimdi burada bizim her zaman bu tip açıklamalar olduğu zaman bekliyoruz. Belli bir süre sonra açıklamalarımızı yaptık. Bir yabancı devlet başkanına demokrasi talep etmek bu şekildeki bir yaklaşım son derece yanlıştır dedik. Yaklaşım son derece yanlıştır Demokrasi bir mal değildir, bir ithal bir ürün değildir. Türkiye demokrasi için şehitler verdi. 15 Temmuz'da demokrasisine nasıl sahip çıktığını gördük. İktidara geldiklerini S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar. Türkiye bunu bir ihtiyaç olduğu için aldı. Müttefiklerimizden patriot almak istedik, satmadılar. Türkiye'nin hava savunma sistemi için acilen tedarik etmesi gerekiyordu. Halen de söylüyoruz patriot almaya hazırız.

Türkiye'nin Libya'daki politikasını neden eleştiriyorsunuz? Suriye'den asker çekmemizi istiyorlar. Oradan asker çektiğimizde ne olacak? Siyasi bilinçten yoksun ve ahlaki olarak kabul edilemeyecek bir söz olduğunu söylemek istiyoruz. Bu açıklamayı yapan siyasetçi arkadaşımız, bunu düzeltmek yerine bizim eleştirilerimizin kötücül bir değerlendirme olduğunu söyledi.

Demokratik dayanışma konusunda bir talep başka şekilde ifade edilir, demokrasi ithal etme talebi bunların ifade ettiği gibi ifade edilir.

Mesela şunun söylenmesi gerekiyor ABD yönetimine; geçmiş yönetiminin yaptığı hataları yapmayın. Yeni yönetimden beklentimiz PKK/PYD örgütüne verilen silahların toplanması, eğitim çalışmalarının sona erdirilmesi ve PKK'ya gerçek bir terör örgütü muamelesi yapılması.

Söylenmesi gereken şudur; Türkiye'nin milli iradenin yegane temsilcisi olan TBMM'nin bombalanmasının sorumlusu Fetullahçı Terör örgütünün, DEAŞ'a yapılan muamele yapılmalı.

S-400'ü verdiğiniz zaman bu müttefiklere diyor musuz bize aynı koşullarda patriot verin. Libya'dan çekilin diyorlar, daha tehlikeli bir şey. Oradaki ambargonun Türkiye tarafından delindiğine dair haberler çıkıyor. Kara propaganda merkezlerinin ürettiği bu haberleri dillendirmek ana muhalefet partisinin işi midir?

Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?

Kendi ülkesini başka ülkeye ülkeye şikayet edip, demokrasi talebinde bulunuyor. Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.

Keşke bunu düzeltselerdi. Bu açıklamayı yapanın, daha sonraki açıklamaları durumu daha da vahim hale getirdi.

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORMLAR

Reformlar, siyasi kimliğimizin bir parçası. Önemli bir reform uygulamasını Türk siyasi hayatında ortaya koyduk. Reform değişen şartlarda ve koşullarda vatandaşların sesinin devlet yönetimine daha çok yansıması demektir. Hayat dinamiktir. Tüm bu kurumların sahibi vatandaşımızdır. Vatandaşlarımızın sesinin, kamu hayatına yansıması için bu çalışmalar yapılıyor.

TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA

22 Kasım'da Alman savaş gemisi, insani yardım gemisi taşıyan bayrağımızı taşıyan gemiye müdahale etmiştir. Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Bu aramalar hukuk dışı korsan aramalardır. Son derece yanlış bir iş yapmışlardır.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ

Kazanımların korunması son derece önemlidir. Ateşkes ve ateşkes ile bağlantılı meseleler bizim gündemimizde olmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın belirlediği bir yerde Rus ordusu ile beraber ateşkesin korunması için ortak bir merkez kurulacak ve gözlemler yapılacak.

AVRUPA'DA YÜKSELEN İSLAMOFOBİ

Fransa'da yanlış uygulamalar sürüyor. Ailelerine haber vermeden sorgulanmaya çalışıyorlar. Irkçılığı daha çok kışkırtacak bir yaklaşımın ortaya konduğunu görüyoruz. Fransa'daki terörle mücadele yasa son derece tartışmalı bir yasa oldu. Şİddetli biçimde kınıyoruz ve yakından takip ediyoruz.