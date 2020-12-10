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  3. 10 Aralık 2020 21:23

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in koronaya yakalandı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in koronaya yakalandı
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Yel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün vücut kırgınlığı şikayetim nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Genel sağlık durumum iyidir. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu hastalığa karşı önlem almasını ve Rabbimden de tüm hastalarımıza acil şifalar vermesini diliyorum."

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